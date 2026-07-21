Es ist das Thema, das die Digital Signage-Branche im ersten Halbjahr 2026 geprägt hat: AI. Nahezu jede Produktpräsentation, Roadmap und Strategie-Ankündigung stellt die Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt.

Das Potenzial ist erheblich: AI unterstützt Softwareentwicklung, automatisiert Abläufe, verbessert Content-Workflows und steigert die Produktivität. AI ist damit zum Hygienefaktor geworden. Anbieter, die automatisierte Systeme nicht in ihre Plattformen integrieren, riskieren an Relevanz zu verlieren.

Gleichzeitig wollen Kunden Wahlfreiheit. AI-Funktionen müssen modular sein. Unternehmen wollen die Option haben, bereitgestellte AI zu aktivieren, zu deaktivieren oder durch eigene freigegebene Frameworks und Dienste zu ersetzen.

Bei aller Begeisterung erhalten vier wichtige Themen dabei deutlich weniger Aufmerksamkeit, als ihnen zusteht: AI und Cybersicherheit, AI und Nachhaltigkeit, AI und Governance sowie AI und Kosten.

AI und Cybersecurity: Neue Angriffsfläche

Cybersecurity im Digital Signage konzentrierte sich lange auf Mediaplayer, Netzwerke und Remote-Device-Management. AI verändert das. Large Language Models, AI-generierte Inhalte und automatisierte Workflows schaffen neue Angriffsflächen.

Ein kompromittierter AI-Dienst kann weit mehr anrichten als einen einzelnen Displays zu manipulieren. Er kann auf Content-Bibliotheken zugreifen, irreführende Botschaften im großen Maßstab erzeugen oder über schlecht konfigurierte Integrationen sensible Daten offenlegen. Da Digital Signage-Plattformen AI-Dienste vermehrt mit CMS, CRM und weiteren Unternehmensanwendungen verknüpfen, verschwimmt die Trennung zwischen Signage-Infrastruktur und geschäftskritischen Systemen.

Zugleich kann AI die Cybersecurity stärken: Automatisierte Bedrohungserkennung, Anomalie-Monitoring und prädiktive Analysen helfen Betreibern, Risiken früher zu erkennen. AI-Sicherheit ist jedoch längst keine reine IT-Frage mehr. Jede AI-Funktion braucht klare Kontrollen für Datenzugriff, Modellrechte und menschliche Aufsicht. Künftige Sicherheitsaudits müssen nicht mehr nur Geräte und Netzwerke bewerten, sondern auch die AI-Modelle und -Dienste, die den täglichen Betrieb unterstützen.

AI und Nachhaltigkeit: Effizienz hat ihren Preis

AI verspricht Effizienz. Sie kann Content-Planung optimieren, wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Targeting verbessern und Betreibern helfen, Netzwerke effektiver zu steuern. AI-Analysen können den Energieverbrauch sogar senken, indem sie Helligkeit, Betriebszeiten und Content-Ausspielung am Publikumsverhalten ausrichten.

Die Kehrseite wird in der Branche jedoch nur selten diskutiert.

AI verbraucht erhebliche Ressourcen. Training und Betrieb großer Modelle benötigen Rechenleistung, Rechenzentrumskapazität und Strom. Jede AI-generierte Kampagne, automatisierte Übersetzung, Content-Empfehlung oder Analyseabfrage erzeugt zusätzlichen Verarbeitungsbedarf. Für Kunden bleiben diese Kosten meist unsichtbar.

Nachhaltigkeit hat für die Digital Signage-Branche damit zwei Dimensionen. Unternehmen müssen sowohl die durch AI ermöglichten Effizienzgewinne als auch den ökologischen Fußabdruck der AI-Infrastruktur messen. Mit zunehmender Standardisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung dürfte der Energieverbrauch hinter AI-Diensten stärker in den Fokus rücken.

AI und Governance: Von Innovation zu Verantwortung

Digital Signage-Anbieter haben AI in bemerkenswertem Tempo eingeführt. Produktankündigungen konzentrieren sich zunehmend auf automatisierte Content-Erstellung, intelligente Empfehlungen und AI-gestütztes Netzwerkmanagement. Governance hat mit diesem Tempo nicht Schritt gehalten.

Fragen zu Eigentum an AI-generierten Inhalten, Verantwortlichkeit bei Fehlern, Transparenz und regulatorischer Compliance stellen sich häufig erst nach der Implementierung statt während der Entwicklung. Das birgt Risiken – insbesondere für Unternehmenskunden in regulierten Branchen und öffentlichen Umgebungen.

Governance dürfte damit zu einem zentralen Kaufkriterium werden. Kunden brauchen Klarheit darüber, wo Daten verarbeitet werden, welche Modelle zum Einsatz kommen, wie Ergebnisse validiert werden und wer bei Fehlern verantwortlich bleibt. Retailer, Verkehrsbetriebe, Gesundheitsdienstleister und Behörden sehen sich wachsenden Compliance-Anforderungen gegenüber.

Unabhängig davon, welche AI-Funktionen Anbieter entwickeln, bleibt Flexibilität entscheidend. Kunden wollen zunehmend eigene zertifizierte AI-Umgebungen und freigegebene Unternehmensmodelle anbinden können. AI muss deshalb zu einer modularen Ebene der Plattform werden, nicht zu einer verpflichtenden Komponente ohne Kontrollmöglichkeit für den Kunden.

AI und Kosten: Das ungeklärte Geschäftsmodell

Die wichtigste AI-Frage wird möglicherweise am wenigsten diskutiert: Wer bezahlt dafür?

In den vergangenen 18 Monaten haben Anbieter AI-gestützte Content-Erstellung, Übersetzung, Analysen, Workflow-Automatisierung und Konversationsschnittstellen in beispiellosem Tempo ergänzt. Viele dieser Funktionen erscheinen ohne Zusatzkosten. Die zugrunde liegende Rechnung zeigt jedoch ein anderes Bild.

Anders als klassische Softwarefunktionen erzeugt AI laufende Betriebskosten. Cloud-Computing, tokenbasierte Modelllizenzierung, Datenverarbeitung und Infrastrukturnutzung entstehen bei jeder Interaktion mit einem AI-Dienst neu. Mit steigender Nutzung wachsen auch diese Kosten.

Die Branche steht vor schwierigen kommerziellen Entscheidungen. Anbieter können nicht unbegrenzt AI-Verbrauch auffangen, während Kunden AI-Funktionen zunehmend als Teil bestehender Abonnements erwarten. Nutzungsbasierte Preismodelle dürften sich weiter verbreiten und Software von fester Lizenzierung hin zu verbrauchsabhängiger Abrechnung verschieben.

Gleichzeitig gewinnt AI on Edge an Bedeutung. Lokale AI-Server reduzieren die Abhängigkeit von cloudbasierten Token, senken die Latenz und verbessern die Reaktionsgeschwindigkeit. Zudem geben sie Kunden mehr Kontrolle über Daten und Betrieb. Für viele Unternehmenseinsätze könnten lokal verwaltete AI-Umgebungen niedrigere Betriebskosten und höhere Sicherheit bieten als vollständig cloudbasierte Alternativen.

Die Digital Signage-Branche hat AI angenommen. Die nächste Phase dreht sich weniger um Innovation als um Wirtschaftlichkeit. Erfolg wird von sicheren Architekturen, verantwortungsvoller Governance, messbarer Nachhaltigkeit und Geschäftsmodellen abhängen, die AI im großen Maßstab tragfähig machen.