Ohio State stattet sein Schottenstein Center mit neuer LED-Technik von Daktronics aus. Anthony James Partners und Osborn Engineering übernehmen dabei Planung, Design und Umsetzung. Daktronics baut und installiert die Systeme rechtzeitig zur Basketball- und Eishockey-Saison 2026/27.

Das Herzstück ist eine neue Center-Hung-Anzeige mit vier gebogenen LED-Flächen im 3,7-Millimeter-Pixelpitch. Zwei zusätzliche Underbelly-Displays spiele zusätzliche Inhalte direkt unter der Anzeige.

Anzeigenfläche verdreifacht sich

Die neue Technologie ersetzt ein System aus dem Jahr 2006 mit vier Video-Displays von je 4,9 mal 2,7 Metern. Die Anzeigefläche wächst von rund 53,5 auf mehr als 176,5 Quadratmeter – ein Plus von 234 Prozent. Gleichzeitig steigt die Pixeldichte um mehr als das 2,5-Fache.

Vier Eckdisplays mit je 11,6 mal 3,7 Metern verbessern zudem die Sicht im gesamten Zuschauerrund. Ein durchgehendes 360-Grad-Ribbon-Display zieht sich über rund 290 Meter um die Arena. 43 weitere Ribbons an den oberen und unteren Rängen zeigen Event-Inhalte, Durchsagen und Sponsoring-Botschaften.

„Die neuen Videowände zeigen schärfere Bilder, erlauben dynamischere Inhalte und bringen die Fans näher ans Spielgeschehen“, sagt Ross Bjork, Senior Vice President und Athletic Director von Ohio State.