Das American-Football-Team Vienna Vikings und Monitorwerbung gehen eine Medienkooperation ein. Die Vienna Vikings bewerben somit künftig ihre Heimspiele auf Werbeflächen von Monitorwerbung. Dabei geht es vor allem um sieben doppelseitige Outdoor-Stelen am Wiener Prater. Die Flächen haben laut Monitorwerbung mehr als eine Million Bruttokontakte innerhalb von zwei Wochen.

Dort und in der Umgebung sind viele Football-Fans unterwegs. Ein nahegelegenes Hotel beherbergt immer wieder die Anhänger europäischer Gastmannschaften. Zudem finden im Hotel Watch-Partys zu den Auswärtsspielen der Vienna Vikings statt.

Mehr Reichweite

Das Wiener Football-Team erhofft sich von der Kooperation mehr Reichweite in der Stadt. „Mit Monitorwerbung haben wir einen Partner gewonnen, der uns dabei unterstützt, die Vienna Vikings noch stärker im Wiener Stadtbild zu verankern“, sagt Max Paatz, General Manager der Vienna Vikings.

Der österreichische Außenwerber kooperiert damit auch mit dem American-Football-Team aus der österreichischen Hauptstadt. Strategische Partnerschaften mit der Eishockey-Mannschaft Vienna Capitals sowie dem Fußball-Bundesligisten Rapid Wien gibt es bereits.