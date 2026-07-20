Der Hersteller professioneller AV-Zubehörprodukte Vision Audio Visual bringt den VFM-F4 auf den Markt, einen Standfuß für Digital Signage-Displays zwischen 30 und 65 Zoll ohne Touch-Funktion. Das Modell richtet sich an Einsätze im Einzelhandel, in der Hotellerie und im Empfangsbereich.

Der VFM-F4 verfügt über eine schlanke Säule mit 150 Zentimeter Höhe. Laut Hersteller schließt das Modell eine Lücke zwischen robusten AV-Standfüßen für interaktive Displays und Konsumenten-TV-Möbeln, die für kommerzielle Installationen nicht geeignet sind.

Stuart Lockhart, Managing Director bei Vision, sagt: „Wir waren überrascht, wie wenige kommerzielle Standfüße es für klassische Digital Signage-Displays gibt. Die meisten Modelle sind für schwere interaktive Displays ausgelegt und dadurch größer und industrieller als in vielen Umgebungen nötig.“

Somit biete der VFM-F4 Systemintegratoren eine eigens entwickelte Lösung für Einzelhandel, Empfangsbereiche und Unternehmensräume.

Lebenslange Garantie

Der Standfuß kombiniert eine kompakte Grundfläche mit professioneller Verarbeitung. Vision gewährt auf das Produkt eine lebenslange Garantie.

Der VFM-F4 ist ab sofort in Europa erhältlich und wird exklusiv über TD Synnex Maverick vertrieben.