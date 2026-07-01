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Wiesbaden

AWK startet OoH-Vermarktung

Seit 1. Juli vermarktet AWK sämtliche Werbeträger auf städtischem Grund in Wiesbaden – inklusive Umbau von 23 Boards zu digitalen Großflächen.
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Awk startet mit der Vermarktung der OoH-Flächen in Wiesbaden. (awk AUSSENWERBUNG)
Awk startet mit der Vermarktung der OoH-Flächen in Wiesbaden. (awk AUSSENWERBUNG)

Im Dezember 2025 gewann die AWK Aussenwerbung die Ausschreibung für den Werbenutzungsvertrag für Wiesbaden. Seit dem 1. Juli 2026 vermarktet das Unternehmen offiziell die OoH- und DooH-Medien der hessischen Landeshauptstadt. Die Dienstleistungskonzession läuft über 15 Jahre und umfasst sämtliche Werbeträger auf städtischem Grund und Boden.

Der Außenwerber bringt Großflächen, Citylight-Poster, Citylight-Säulen, Ganzsäulen, Allgemeinstellen sowie Dauerwerbung und Hinweismedien in die Stadt ein. Auf privatem Grund vermarktet das Unternehmen in Wiesbaden bereits mehr als 200 Großflächen und Citystar-Anlagen. Hinzu kommen 229 Citylight-Poster sowie ein Netz aus 34 Citylight-Säulen mit 102 Flächen.

Auch OoH-Flächen können gebucht werden. (Foto: awk AUSSENWERBUNG)
Auch OoH-Flächen können gebucht werden. (Foto: awk AUSSENWERBUNG)

Zu den bestehenden 20 digitalen Citylights baut AWK 23 analoge City-Light-Boards zu digitalen Großflächen um. Diese Standorte stehen künftig auch für den programmatischen Einkauf zur Verfügung.

„Wiesbaden hat enormes Potenzial“, sagt Jochen Gutzeit, Geschäftsführer der AWK Außenwerbung. Gemeinsam mit den städtischen Partnern wolle das Unternehmen die Stadt zu einer Musterstadt für Außenwerbung machen.

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