Für die von Buzzman entwickelte Kampagne rahmt Boursobank TVs in Pariser Bars mit einer Bande im eigenen Markendesign ein, einer Nachbildung echter LED-Banden am Spielfeldrand. Die Slogans erscheinen laut Anbieter nie während des laufenden Spiels, sondern nur vor Anpfiff, zur Halbzeit und nach Abpfiff.

Auch beim Humor bleibt sich die Bank treu. So heißt es in einem der Spots: „GOOOOAL. Nur Spaß, wir wollten nur unser Logo wieder hochfahren.“

Konzipiert wurde die Kampagne von Buzzman, orchestriert von I-Prospect und Mediabar. Seit dem 16. Juni läuft sie in acht Partnerbars in Paris, ergänzt um Social-Media-Inhalte. Auch auf Twitch ist die TV-Bande zu sehen: Content Creator, die WM-Spiele kommentieren, binden sie in ihre Streams ein, darunter L’Immigré Parisien mit 2,3 Millionen Followern. Die Kampagne läuft bis zum 30. Juli.

Es gibt auch ein Youtube-Video zur Kampagne: