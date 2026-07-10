Im Rahmen einer umfassenden organisatorischen Neuausrichtung hat PPDS Jonas Fjeld zum Business Manager Nordics bekanntgegeben. Er wurde in die neu geschaffene Position berufen, nachdem er im August 2025 als Country Sales Manager für Philips Professional Displays in Norwegen zu PPDS gekommen war.

Jonas Fjeld berichtet direkt an Jae O Choi Park, EMEA Commercial Head bei PPDS. Sein erweiterter Aufgabenbereich umfasst nun Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Estland und die baltischen Staaten. Er wird für die Leitung der Vertriebs- und Geschäftsstrategie für alle Produkte und Lösungen verantwortlich sein – darunter Philips LED- und Videowände, Signage, E-Paper- und interaktive Displays, professionelle Fernseher und Hotel-TVs.

In enger Zusammenarbeit mit seinem Team, darunter Lilly Janson, Vertriebsleiterin für Finnland und das Baltikum, Peter Bystrom, Vertriebsleiter für Schweden, und Peter Thurner, Vertriebsleiter für Schweden, wird sich Jonas Fjeld zudem auf die weitere Stärkung und den Ausbau der Beziehungen zu Vertriebspartnern, Systemintegratoren, AV/IT-Partnern, Designern und Architekten konzentrieren.

Jae O Choi Park kommentiert: „Jonas hat starke Führungsqualitäten und eine ausgeprägte Fähigkeit bewiesen, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die zu Ergebnissen führen. Sein tiefes Verständnis der nordischen Region machte ihn zur naheliegenden Wahl für diese Position. Im Namen von PPDS wünsche ich ihm viel Erfolg.“