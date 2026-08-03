Der Britisch Antarctic Survey, BAS, setzt Datapaths Aetria-Plattform auf der RRS Sir David Attenborough ein. An Bord des Forschungsschiffes modernisiert die Plattform die visuelle Steuerung und die KVM-Systeme für wissenschaftliche Missionen in der Antarktis. Der BAS ist die nationale Forschungsorganisation Großbritanniens und forscht an Nord- sowie Südpol.

Das Schiff – benannt nach dem berühmten Naturforscher und Schriftsteller – ist für Forschung in einer der härtesten Umgebungen der Welt ausgelegt. Deshalb benötigte es eine Plattform, die verteilte Displays und Videowände integriert und auch bei langen Polarexpeditionen zuverlässig arbeitet. Datapath entwickelte das System gemeinsam mit BAS und nahm es in Betrieb. Die Installation schloss das Unternehmen während einer planmäßigen Wartungsphase des Schiffs ab.

Installiert wurden dabei 11 Aetria-Workstations und mehrere Videowand-Controller der VSN-Serie, die Video- und Datenquellen auf den Displays des Schiffs zusammenführen. Das System nutzt zudem IP-Videoverteilung, Capture- und KVM-over-IP-Technologien. Redundante Aetria Network Manager sichern dabei eine hohe Verfügbarkeit für unternehmenskritische Abläufe.

Erste Mission bereits unterstützt

Laut BAS wurde die Plattform bereits in einer Antarktis-Forschungsmission des Schiffs eingesetzt. Laut Unternehmen und Organisation loben die Forscher demnach sowohl die Zuverlässigkeit als auch die einfache Bedienung. Das Schiff befindet sich inzwischen auf seiner zweiten Antarktis-Expedition, bei der das System verschiedene wissenschaftliche Abläufe steuert.

„Aetria passte gut zur RRS Sir David Attenborough, da die Plattform konfigurierbar und flexibel bei den Displays ist und den Umfang sowie die Zahl der Eingänge für anspruchsvolle wissenschaftliche Abläufe unterstützt“, sagt Adam Marsden, Sales Manager bei Datapath.