DooH Viooh nimmt Wellness-Screens ins Inventar auf

Viooh hat sich mit dem brasilianischen DooH-Netzwerk B-Drops zusammengetan, um Tausende Wellness-Displays über seinen globalen programmatischen Marktplatz verfügbar zu machen.

Die Vereinbarung bringt 7.680 Displays aus Brasilien auf Vioohs Supply-Side-Platform und öffnet Werbetreibenden Zugang zu mehr als 165 Millionen monatlichen Impressions in Fitnessstudios, Salons und Barbershops. Das Inventar entspricht laut den Unternehmen rund 5 Prozent des brasilianischen DooH-Markts.

Das B-Drops-Netzwerk deckt mehr als 120 Städte ab, darunter São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba und Belo Horizonte.

Großteil der Screens im Gym

Der größte Teil des Netzwerks liegt in Fitnessstudios: 6.241 Displays stehen bei Smart Fit und erzeugen mehr als 159 Millionen monatliche Impressions. Weitere 1.180 Displays laufen in Salons wie Jacques Janine, 259 in Barbershops.

Programmatischer Einkauf erlaubt dabei automatisierte Kampagnen mit Zielgruppen-Targeting und geografischer Flexibilität statt klassischer Direktbuchungen.

Laut Gavin Wilson, Global Chief Commercial Officer von Viooh, zählt Brasilien zu den am schnellsten wachsenden DooH-Märkten. Die Partnerschaft verschaffe Marken Zugang zu Zielgruppen in Wellness-Momenten.

Felipe Viante, Mitgründer und Executive Director von B-Drops, erklärt zudem, der Anschluss erweitere den Zugang für internationale Käufer und biete mehr Flexibilität beim Targeting.

Viooh unterstützt inzwischen programmatischen Handel in 46 Märkten weltweit und baut sein DooH-Angebot in Lateinamerika weiter aus.