m.i.b. hat an einer Fassade in Frankfurt eine schmale, hochformatige LED-Installation montiert. Das Display misst 12,48 x 1,92 Meter und zieht sich hochkant über die Fassade der Union Halle, einer Eventlocation im Ostend. Auftraggeber ist der Frankfurter Immobilienentwickler, Investor und Unternehmer Ardi Goldman.

Die Installation besteht aus Hikvision-Modulen mit 6,6 Millimeter Pixelpitch. Sie erreichen eine Helligkeit von 6.500 Nits.

Hikvision-Controller steuert Content

Gesteuert wird das Display über einen Hikvision-Controller der P-Serie mit integriertem Android-Betriebssystem. PIN, die hauseigenen Digital Signage-Lösung von MIB, betreibt das System.

Der Digital Signage-Spezialist aus Solingen importierte die Module direkt aus China und übernahm dabei die komplette Logistik. Ein lokaler Metall-Partner montierte die Chassis vor Ort auf eine Stahl-Unterkonstruktion, bevor die Module eingesetzt wurden.

Das Projekt startete im April 2026, die Montage schloss Ende Juli 2026 ab. Den Content in Bewegung kann man sich im Linkedin-Post von Jörg Preuss, Geschäftsführer von m.i.b., ansehen:

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Die Inhalte auf der Fassade stammen von der südkoreanischen Künstlerin Seo Hyojung. Das abstrakte, farbenfrohe Motiv aus geometrischen Formen und Rastern nutzt das schmale Hochformat des Displays für eine markante Fassadenwirkung.