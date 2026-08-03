14 Jahre lang war Silvio Kirchmair an der Spitze von Umdasch The Store Makers. Nun hat das Unternehmen verlautbart, dass es einen CEO-Wechsel gibt. Anlässlich seines 65. Geburtstages gibt Silvio Kirchmair seinen Führungsposten weiter und verabschiedet sich in den Ruhestand. Zum 1. Januar 2027 tritt Christian Herbinger die Nachfolge an.

Allerdings muss Christian Herbinger nicht bis zum Jahreswechsel warten, bis er bei Umdasch anfangen kann. Bereits zum 1. August 2026 trat er als Geschäftsführer bei Umdasch ein. Die nun folgende mehrmonatige Übergangsphase soll eine strukturierten Übergang bringen.

Mit dem Wechsel will Umdasch die Weichen für die kommende Führungsgeneration stellen. In der kommenden Zeit will man dabei die positive Entwicklung der letzten Jahre fortführen und einen Fokus auf nachhaltiges Wachstum legen. Im invidis-Jahrbuch 2026 war Umdasch unter den Top 3 der Integratoren in der DACH-Region.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management

Christian Herbinger bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Management mit. Dabei war er in den Bereichen Industrie, Enegerie und Telekommunikation beschäftigt.

Zuletzt war Christian Herbinger Regional Director DACH bei Stiebel Eltron sowie Mitglied des Managements Boards beim Hersteller von Haustechnik. Davor bekleidete er Führungspositionen bei der Vaillant Group, Wien Energie und T-Mobile und verantwortete internationale Vertriebsaufgaben sowie Transformations- und Wachstumsprogramme.