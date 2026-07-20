Es herrscht Stabilität auf den allerersten Plätzen des Rankings, das invidis jedes Jahr für den DACH-Markt im Jahrbuch veröffentlicht: Cancom und P.O.S. The Instore Experience führen erneut den deutschen Markt an. Cancom profitiert von seiner Position als großer IT-Dienstleister mit starker Managed-Services-Kompetenz und der für groß angelegte Rollouts erforderlichen Finanzkraft. P.O.S. The Instore Experience hat seine führende Rolle im Bereich von auf den Einzelhandel ausgerichtetem Digital Signage behauptet und verbindet Branchenkenntnis mit zuverlässiger Umsetzung.

Die Top 5 der DACH-Integratoren

Cancom P.O.S. The Instore Experience Umdasch Digital JLS Digital (Swisscom) Vertiseit (Grassfish, Visual Art, Muse)

Auf den Plätzen 3 bis 5 hat sich einiges getan: Weiter unten im Ranking sticht Umdasch Digital mit einem außergewöhnlich starken Jahr hervor — getragen von Großprojekten. In der Schweiz bleibt JLS Digital — unterstützt von Swisscom — der unangefochtene Marktführer. Das zeigt, wie wichtig Eigentümerstrukturen und finanzielle Absicherung bei zunehmend komplexen Projekten sind.

Der klare „Rising Star of the Year“ ist Vertiseit: Nach der Übernahme von Grassfish expandierte die schwedische Gruppe durch die Übernahme von MDT und Muse weiter in die DACH-Region und stärkte damit rasch ihre lokale Präsenz.

Von den M&A-Aktivitäten profitierten auch andere internationale Akteure. Econocom stieg durch die Übernahme von ICT entschlossen in den deutschen Markt ein.

Die Top 30 Digital Signage-Integratoren im Jahrbuch Die vollständige Top-30-Liste der größten DS-Integratoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie im aktuellen invidis Jahrbuch – inklusive Umsatzspannen. Laden Sie sich das E-Book in unserer Download-Sektion herunter.

Die DACH-Region – insbesondere Deutschland – wird nach wie vor von einem dichten Netzwerk kleiner und mittelständischer Anbieter dominiert. Oft sind sie tief in der föderalen Struktur des Landes verwurzelt. Viele dieser Spezialisten sind erfolgreich, weil sie eng mit global tätigen Kunden zusammenarbeiten und lokale Nähe sowie maßgeschneiderte Lösungen bieten. Während globale Digital Signage-Anbieter bislang nur begrenzt Fuß fassen konnten, sind börsennotierte Unternehmen und investorengeführte Spezialisten derzeit noch an der Spitze des invidis Rankings.