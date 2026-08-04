Proto hat ein US-Designpatent für die Formgebung seines holografischen Displays Proto M erhalten. Damit erweitert das Unternehmen sein Patentportfolio für die Weiterentwicklung räumlicher Display-Technologie.

Das neue Patent – Nummer US D1.134.257 S – schützt das äußere Erscheinungsbild des kompakten Desktop-Geräts, nicht die zugrundeliegende Technologie. Es ergänzt ein bestehendes US-Gebrauchsmusterpatent für das holografische Display und das Bildaufnahmeverfahren von Proto sowie Patentschutz in Kanada und Mexiko.

Kompaktvariante für mehrere Branchen

Proto M ist die Desktop-Version der größeren Systeme Epic und Luma. Das Gerät richtet sich an holografische Telepräsenz sowie AI-gestützte Kommunikation in Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, Retail, Finanzwesen, Sport und Unterhaltung.

Laut Proto würdigt das Designpatent die eigenständige Formgebung des Produkts und unterstützt zugleich die Expansion in neue Märkte mit kleineren holografischen Displays. Das Unternehmen brachte den Proto M 2021 auf den Markt und hat inzwischen die zweite Generation M2 entwickelt.

Wachsende Nachfrage nach räumlichen Displays

Das Patent folgt auf fortlaufende Investitionen von Proto in den Markt für holografische Displays. Bereits auf der Infocomm 2026 hatte Proto auf die wachsende Nachfrage nach räumlichen Displays und AI-gestützter holografischer Kommunikation hingewiesen.

Das Unternehmen positioniert Kompaktsysteme wie den Proto M als Teil einer breiteren Expansion über Großformat-Installationen hinaus.