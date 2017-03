- IAdea bringt jetzt das kostenlose Digital Signage Softwarepaket SignApps Express auf den Markt, das zum Lieferumfang der Mediaplayer und Signboards des Herstellers gehört. von Thomas Kletschke

Mit SignApps Express können Anwender Inhalte wie Bilder, Videos, Websites und Powerpoint Präsentationen mit wenigen Klicks erstellen, gestalten und verwalten. Die Software erkennt alle kompatiblen IAdea Player im Netzwerk automatisch. Mittels Drag&Drop können die Nutzer alle IAdea Mediaplayer und Touchscreens verwaltet werden.

Ein Export der Inhalte an die IAdea Player ist via LAN und außerhalb des lokalen Netzwerks möglich. Eine Kopie der Wiedergabeliste wird in Google Drive gespeichert, der Player wird von extern aktualisiert.

Die Software kommt mit vorgefertigten Layouts und Vorlagen, automatischer Geräte-Erkennung, einer WYSIWYG Oberfläche. Zudem können Mediaplayer für die einfachere Verwaltung gruppiert werden. Für Kunden gibt es kostenlose Webinars, in denen die Funktionen der Lösung vorgestellr werden. Die Software der IAdea Deutschland GmbH wird auch auf der CeBIT 2017 vorgestellt werden (Halle 5 / Stand F38).