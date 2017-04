- Nach dem ersten Quartal 2017 hat sich bei 7Screen einiges getan: Zu vermelden sind eine neue Geschäftsführung, neue Adresse – und ein erweitertes Portfolio. von Thomas Kletschke

Wie Mitte Februar berichtet, gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung bei der zu ProSiebenSat.1 Gruppe gehörenden DooH Tochter 7Screen GmbH: Gründungsgeschäftsführerin Eva Adelsgruber hat den DooH-Vermarkter zu Ende Februar verlassen. Seitdem führt Reinhard Risse die Firma, unterstützt durch COO und Co-GeschäftsführerJan Schwark.

Nachdem das erste Quartal 2017 beendet ist, kamen zwei weitere Veränderungen hinzu. So hat sich das Unternehmen an einem anderen Ort niedergelassen; wenn man auch weiterhin in der TV (und DooH) Town Unterföhring sitzt, Die neue (Post-)Adresse lautet:

7Screen GmbH

Beta-Straße 10d

85774 Unterföhring.

Spannender ist natürlich die Ausweitung des Digital-out-of-Home Inventars. Anfang April 2017 wurde der Touchpoint „7Urban“ um acht XXL-Megaboards in sieben verschiedenen Städten erweitert. Positioniert sind die Screens an Standorten hoher Frequenz.

Dabei handelt es sich um folgende LED Screen Werbeflächen beziehungsweise Lagen:

Brose Arena in Bamberg (1 Megaboard)

Jägerbrunnen in Schweinfurt (1 Megaboard)

Konstablerwache in Frankfurt am Main (1 Megaboard)

Sportpark in Leverkusen (2 Megaboard)

Westentor in Hamm (1 Megaboard)

Hauptbahnhof in Duisburg (1 Megaboard)

Damit hat sich das verwaltete Portfolio an großen LED Screens in außenbereichen, das unter „7Urban“ zusammengefasst wird, auf insgesamt 13 Megaboards in bundesweit elf Städten deutlich vergrößert. Auch die LED Medienfassade am St. Pauli Klubhaus gehört zu diesem Portfolio (vgl. Aufmacherbild).