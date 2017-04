- In Niederösterreich hat die Erste Bank jetzt ihren neuen Flagship in Mödling eröffnet. Neben Multichannel Lösungen und digitalen Screens setzt die Retail Bank auf aufgeräumtes Design. von Thomas Kletschke

Im Zuge des Umbaus wurden auch die Öffnungszeiten der Bank ausgeweitet: Von Montag bis Freitag können Kundinnen und Kunden durchgängig von 8:30 bis 17:30 Uhr Bankgeschäfte tätigen.

Mehr als 30 Mitarbeitende sind in dem 1.000 m² großen Flagship beschäftigt. Zudem steht ein großer Self Service Bereich für 24/7 Services bereit.

Das Beratungszentrum wurde nach dem neuen Filialkonzept der Erste Bank eingerichtet, das von der Kundschaft mit gestaltet wurde. Moderne Innenausstattung, Selbstbedienungszonen und kompetente Beratung: Die Kunden der Bank können selbst entscheiden, wie sie ihre Finanzangelegenheiten erledigen möchten.

Um alle Services kennenzulernen, können sich Interessierte auch bei einem Tag der offenen Tür informieren, der am 23. Mai 2017 stattfindet.

Seit einigen Jahren investiert die Erste in die Modernisierung Ihrer Standorte. So wurden in Wien beispielsweise bereits 14 Service-Filialen an hchfrequenten Standorten wie Bahnhöfen und Einkaufszentren eröffnet. In den kommenden Jahren wird das Filialnetz der Erste Bank im neuen Stil weiter ausgebaut. Weitere Flagships sind nach aktuellen Angaben vorerst in Wien, Niederösterreich und Burgenland geplant.