- invidis consulting und TecnoMultimedia Infocomm starten in der kommenden Woche die erste gemeinsame Digital Signage Konferenz in Südamerika. In Brasiliens Wirtschaftsmetropole Sao Paulo werden sich mehr als 250 Einzelhändler, Shopping Center Betreiber und Digital Signage Experten zur ersten DSS Brazil zusammenfinden. von Peter Beck

Das neue Branchenevent findet vom 23-25 Mai statt und wird vom brasilianischen Shopping Center Verband Abrasce aktiv unterstützt. Südamerika ist ein stark wachsender Digital Signage Markt der professionelle Lösungen am POS und Unternehmen sucht. Auch wenn in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche Entwicklung von Brasilien hinter den Erwartungen blieb, sind die neuesten Wirtschaftszahlen durchgehend positiv.

invidis bringt das Digital Signage Summit in den kommenden Wochen auch im Juni nach Orlando/USA zur Infocomm17 sowie im August nach Mexico City. Highlight wird die 11. Auflage der DSS Europe in München – das führende Branchenevent in EMEA seit 2006.