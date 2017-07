Beim DSS Europe 2017 widmete sich das Panel "Turning Data into Dollars – Shaping the Future of Analytics" den datengetriebenen Modellen im Bereich Retail. Es diskutierten Guido Syre (Founder and Managing Director, Rebel Partners), Mike MacMillan (Co-Founder, Shopper Lab), Michael Kimmich (CEO, echion) und Ralf Siempelkamp (Consultant).