- Das Thema Facial Recognition brachte in den vergangenen Wochen der DooH Branche in Deutschland ungewohnte Sichtbarkeit auf die man gerne verzichtet hätte. Michael Kimmich stand als CEO von Echion vor vielen Kameras um zu erklären was rechtlich absolut sauber aber trotzdem höchst umstritten ist. von Florian Rotberg

Um das wichtige Thema besser zu beleuchten und die Auswirkung auf den DooH-Markt zu beurteilen, haben wir Michael Kimmich kurzfristig noch in unser DSS Europe Programm mitaufgenommen (ab 1530h im verlängerten Panel: Turning Data Into Dollars – Shaping The Future Of Analytics Track) im Raum 14B).

Mehr Informationen zur Konferenz und Anmeldung unter https://digitalsignagesummit.org/