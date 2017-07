- In einer aktuellen Studie geht Gartner davon aus, dass bis zum Jahr 2020 in nahezu jedem Softwareprodukt Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen wird. Zugleich sehen die Marktforscher aber einen Markt, der noch nicht optimal auf die realen Kundenbedürfnisse reagiert. von Thomas Kletschke

Einen wahren „Goldrausch“ sieht Jim Hare, Research Vice President bei Gartner. Gemeint ist Artificial Intelligence, die laut Gartner-Prognose bis 2020 in nahezu jedem neuen Softwareprodukt enthalten sein wird. Jede Menge Neu-Geschäft, könnte man meinen. Doch in dieser Situation ist der Markt in Konfusion. Und Hare kritisiert: „Künstliche Intelligenz bietet spannende Möglichkeiten, doch leider konzentrieren die meisten Anbieter sich darauf, einfach ein AI-basiertes Produkt zu bauen und zu vermarkten – statt zuerst die Bedürfnisse, den potenziellen Nutzen und den Mehrwert für die Kunden zu identifizieren.“

Um die Chance AI erfolgreich nutzen zu können, müssen Technologieanbieter nach der Analyse von Gartner verstehen, wie man auf drei Schlüsselfragen reagiere, so die Marktforscher: