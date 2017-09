- An den Außenbereichen von deutschen Tankstellen sind über 7Screen nun 166 Travelboards buchbar. von Thomas Kletschke

Der zu ProSiebenSat.1 gehörende Vermarkter 7Screen hat kürzlich sein DooH-Portfolio an deutschen Autobahnen vergrößert. Wie 7Screen nun bekannt gab, sind ab jetzt 166 Travelboards an den Außenbereichen von Tankstellen buchbar. Dabei handelt es sich offenbar um die 85″ Outdoor Screens, die in diesem Jahr bei Tank&Rast installiert wurden (vgl. Aufmacherfoto), und die von Samsung stammen.

Derzeit sind Screens in diesen zwölf Bundesländern verfügbar: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Damit können momentan 3,24 Millionen Kontakte pro Woche erreicht werden, wie der Vermarkter mitteilte.