- London, Paris, New York, Shanghai, San Francisco und nun München: JCDecaux eröffnet das weltweit sechste JCDecaux OneWorld-Büro in der bayerischen Landeshauptstadt. Die neue Niederlassung in München wird von Henning Heckel als International Client Services Director D/A/CH geleitet und ist für die Betreuung deutschsprachiger internationaler Kunden mit Sitz in den DACH-Ländern zuständig. von Florian Rotberg

JCDecaux OneWorld unterstützt Kunden, Media- und Werbeagenturen in mehr als 75 Ländern im Vertrieb und mit Marketing. Henning Heckel ist für die Eröffnung und Entwicklung der Münchner Filiale zuständig und wurde am 1. August 2017 zum International Client Services Director DACH ernannt. Henning Heckel berichtet an Xavier Dupré, Managing Director von JCDecaux OneWorld, und Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Wall GmbH.

Henning Heckel ist 46 Jahre alt und bringt langjährige Erfahrung in der Außenwerbung mit – in der Vergangenheit war er bereits für JCDecaux tätig. Zwischen 2008 und 2013 verantwortete er das internationale Key Account Management der Media Frankfurt GmbH (ein Joint Venture von JCDecaux und der Fraport AG). Von 2013 bis 2017 war er Key Account Manager für den Callwey Verlag und für die zur Docugroup gehörenden Portale BauNetz und Heinze, Deutschlands führende B2B-Informationsplattformen für Architektur und Bauprodukte.

Xavier Dupré, Managing Director von JCDecaux OneWorld: „Durch die Eröffnung der Münchner Zweigstelle werden wir das Dienstleistungsangebot für unsere internationalen Kunden, insbesondere für die DACH-Region ausbauen können. Diese ist ein wichtiger Markt für viele führende Unternehmen der Automobilindustrie, des Bankensektors, der Versicherungs- und Pharmaindustrie und anderer Bereiche. Dank der nunmehr von JCDecaux OneWorld ermöglichten Nähe zum Kunden werden diese Firmen von der globalen Sichtbarkeit profitieren, die ihnen unser Portfolio weltweit bieten kann. Wir freuen uns darüber, Henning Heckel mit seiner Erfahrung im internationalen Kundenmanagement und in der Premium-Außenwerbung erneut in der JCDecaux-Gruppe willkommen zu heißen.“

Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Wall GmbH: „Mit Henning Heckel als International Client Services Director können wir unseren Kunden und Agenturen der DACH-Region nun einen direkten Zugang zu den vielen JCDecaux-Werbemöglichkeiten bieten: Stadtmöblierung, Werbeflächen in Städten, an Flughäfen und Transportmitteln, und natürlich digitalisierte Außenwerbung. Wir sind überzeugt davon, dass Henning Heckels neue Position zur Stärkung des Out-of-Home-Sektors in Deutschland beitragen wird. Und wir freuen uns sehr, Henning Heckel wieder bei uns zu haben.“