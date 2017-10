- Eine aktuelle Studie aus Großbritannien zeigt, dass Kunden von ihrer Bank eine personalisierte Ansprache und ebensolche Angebote wünschen. Zudem sind ihnen die Institute noch nicht innovativ genug. von Thomas Kletschke

NCR, Hersteller von ATMs und Omnichannel-Software, ließ unter Bankkunden in Großbritannien eine Studie durchführen. Ergebnis: eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen von Kunden an ihr Finanzinstitut und den bereits angebotenen Leistungen. In der Befragung von mehr als 1.000 Erwachsenen über 16 Jahren zeigt sich die zentrale Bedeutung personalisierter Angebote.

87% der Befragten stimmen der Forderung „Bankdienstleistungen sollten für individuelle Nutzer personalisiert sein“ voll oder überwiegend zu.

Jedoch geben aktuell nur 11% der Studienteilnehmer an, dass sie ihr Banking bereits als personalisiert erleben.

95% nutzen mindestens einmal pro Woche Bankservices.

Die NCR-Umfrage zeigt auch, wie sehr sich die Interaktion zwischen Kunden und Banken verändert hat.

So gaben 95% der Befragten an, mindestens einmal wöchentlich mit ihrer Bank zu interagieren.

Zugleich gehen aber lediglich 5% der Kunden in dem Zeitraum in die Filiale.

Ganze 57% nutzen dagegen einmal in der Woche einen Geldautomaten.

Weitere Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Retail Banken aus Sicht ihrer Kundschaft noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben:

91% der britischen Bankkunden sind der Ansicht, dass Banken innovativ sein sollen.

Aber nur 14% stimmen voll zu, dass ihre Bank bereits innovativ ist.

Für 75% der Kunden ist das Online-Banking-Angebot eines der drei wichtigsten Kriterien bei Wahl des Finanzinstituts.

Und für 35% gehören Ansehen und Stabilität des Finanzinstituts zu den drei wichtigsten Entscheidungsfaktoren für eine Bank.

Britische Verbraucher sind offen für Banking in neuen Umgebungen: 54% könnten sich vorstellen, Bankgeschäfte – etwa Kreditaufnahme oder Versicherungsabschluss – bei einem hochpreisigen Einzelhändler zu tätigen (etwa beim Kauf eines Autos oder teurer Elektrogeräte).

51% würden sich dabei wohlfühlen, solche Geschäfte auch an einem ATM abzuwickeln.

Auch Erhebungen in Deutschland zeichnen ein ähnliches Bild: Eine im November 2016 veröffentlichte Studie des Branchenverbands Bitkom ergab: