- Das dichte Filialnetz der Postbank bleibt erhalten: Gemeinsam mit der Deutschen Post wird die Retail Bank ihre 1.000 eigenen Standorte nutzen. Hinzu kommen weitere 4.300 Services in Fremd-Filialen. von Thomas Kletschke

Die Deutsche Post und die Postbank haben ihre strategische Filial-Partnerschaft vertraglich über das Jahr 2020 hinaus für weitere fünf Jahre verlängert. Beide Unternehmen wollen so die Kooperation zur gegenseitigen Erbringung von Filialservices für ihre Kunden fortsetzen.

Seit Beginn der Kooperation im Jahr 2006 bietet die Postbank das komplette Sortiment an Postdienstleistungen in ihren Finanzcentern an. Im Gegenzug können die Postbank-Kunden in ausgewählten Post-Partner-Filialen Finanzdienstleistungen der Postbank nutzen. Gemeinsames Ziel sei es zudem „in Zukunft neue, effiziente und kundenfreundliche Automationslösungen für Post- und Paketdienstleistungen in Filialen der Postbank einzusetzen“, so die Deutsche Post in einer aktuellen Mitteilung.

Die Postbank wiederum eröffnet am 2. November 2017 in Berlin-Pankow ihre neue Filiale in der Breiten Straße 20. Die rund 580 m” große Filiale ist barrierefrei. Die bisherige Filiale in der Hadlichstraße wird am heutigen Montag ein letztes Mal geöffnet sein.

In der neuen Filiale bietet die Postbank den Kunden einen Selbstbedienungsbereich sowie persönliche Beratung und Service an. Zwei ATMs sowie zwei Service-Terminals sind an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zugänglich. Am Geldautomaten besteht auch die Möglichkeit, Prepaid-Handys für die Mobilfunknetze von Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus aufzuladen. Ein Briefmarkenautomat und ein Briefkasten runden das Angebot ab.

Die Postbank bietet ihren Kunden ein bundesweit dichtes Filialnetz mit den längsten Öffnungszeiten im Markt – so können Kunden ihre Bankgeschäfte auch samstags in einer Filiale erledigen. Neben über 1.000 eigenen Filialen ist die Postbank auch in über 4.300 Partnerfilialen der Deutschen Post präsent. Über 9.000 Geldautomaten der Cash Group komplettieren das Bankangebot. Davon sind rund 2.300 eigene ATMs der Postbank und rund 1.300 Auszahlungsstellen an Shell-Tankstellen.