- Der britische Spezialist Signagelive ist mit 1.900 Enterprise-Kunden weltweit einer der führenden Digital Signage-Anbieter für Corporate Lösungen. Nun erweitert Signagelive sein Wayguiding-Lösungsportfolio um eine Modern Workplace Platform der dänischen AskCody. von Florian Rotberg

Nur wenige Software-Anbieter für Digital Signage haben es geschafft, ihre standardisierten Lösungen im großen Stil über eine IT/AV-Händlernetzwerk zu verkaufen. Das Signagelive Team von Jason Cremins ist sehr aktiv, das CMS an neue Lösungen anzudocken. Und es ist oft früher am Markt als die meisten Wettbewerber. Nun entwickelten die Briten eine neue Plattform-Anbindung für Wayguidinglösungen.

Modern Workplace Plattformen erleichtern Unternehmen die effiziente Verwaltung von Meetingräumen, Arbeitsplätzen, Pool Cars oder anderen „Shared Assets“. In der Regel docken die Lösungen direkt an Exchange/Outlook oder Google Calendar an um möglichst seamless für Mitarbeiter nutzbar zu sein.

AskCody bietet nun die WayFinder Funktionalität auch für Digital Signage-Touchpoints an. Signagelive nutzt die Schnittstellen um die Informationen auf Campus-Displays für Mitarbeiter und Besucher anzuzeigen. Insbesondere moderne Arbeitsplatzkonzepte ohne festen Schreibtisch machen die Suche nach täglichen Arbeitsplätzen von Mitarbeitern schwierig. AskCody erfasst die aktuellen Informationen und stellt sie im Intranet, Mobile und nun auch mit Signagelive auf Digital Signage-Stelen zur Verfügung.