- Unter dem Thema „Customized your Needs“ zeigt PMS Digital Signage auf der ISE Lösungen zur Individualisierung von Digital Signage und IPTV sowie Hardware Customizing in den unterschiedlichsten Facetten. von Florian Rotberg

PMS Perfect Media Solutions GmbH (PMS) ist als Fullservice-Integrator mit eigenem Stand (8-C355) auf der ISE 2018 in Amsterdam vertreten. Die Hamburger sind bekannt für hochskalierbare Installationen für die Tabakindustrie an Tankstellen sowie für anspruchsvolle Medientechnik wie in der Hamburger Philharmonie.

Auf der ISE 2018 zeigt die PMS eigene Lösungen aus den Bereichen:

Retail Systeme für Digital Signage Rollout und zentrales Preismanagement

Digital Signage, Signalmanagement und Rechteverwaltung für Veranstaltungsstätten

Hardware Customizing für Retail- und Eventbereich

„Für uns ist die ISE als die europäische Fokusmesse in der AV- und Digital Signage-Branche eine großartige Gelegenheit unsere Lösungen und Möglichkeiten zu präsentieren. Wir haben 2016/17 mehr als 30.000 Displays ausgeliefert und installiert und die unterschiedlichsten Projekte abgewickelt. Wir machen das seit über 12 Jahren sehr erfolgreich, waren aber schon lange nicht mehr mit einem eigenen Stand auf der ISE präsent. Daher freue ich mich sehr, dass wir diese Gelegenheit bekommen“, sagt Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer der PMS.