- JCDecaux UK wurde als erster DooH-Netzwerkbetreiber weltweit für den auf den IAB-Standard aufsetzenden DooH Play-out Prozess zertifiziert. PricewaterhouseCoopers (PwC) bestätigte in einem unabhängigen Audit den end-to-end Ablauf von der Planung, über die Buchungsplattform bis hin zur Auslieferung und Reporting von DooH-Kampagnen bei JCDecaux. von Florian Rotberg

Das Compliance Audit bestätigt, dass JC Decaux UK die selbstentwickelten “BranDo” Kampagnen Richtlinien* in Bezug auf Sichtbarkeit, Messung, Ausspielgarantie, Transparenz und Brand Safety einhält. Die Richtlinien wurden im Oktober im Rahmen einer Tagung (IAB Digital Upfronts) des für Online-Werbung zuständigen Fachverbands IAB erstmals öffentlich vorgestellt. Ziel der JCDecaux Initiative ist die Etablierung von Benchmarks für die programmatische Buchung und Auslieferung von DooH.

„JCDecaux Richtlinien umfassen den end-to-end Prozess für die Auslieferung und das Reporting von DooH-Kampagnen in Großbritannien. Werbetreibende erwarten zunehmen auch bei DooH verifizierte Daten für eine transparente RoI-Berechnung“, so Sam Tomlinson, Partner und Leiter des PwC Media Insight & Assurance Team.

„Mit dem Launch von BranDO haben wir uns verpflichtet mit DooH ein sicheres Markenumfeld für Werbetreibende und Agenturen anzubieten. Online Werbung hat immer wieder ernsthafte Herausforderungen rund um den Kampagnen-Nachweis, Messung und Brand Safety. Wir wollen garantieren das bei DooH die Marke im Mittelpunkt steht und wir Kampagnen zuverlässig ausliefern. Mit der unabhängigen Zertifizierung setzen wir einen Meilenstein für JCDecaux und hoffen damit auch Standards für die ganze Industrie zu setzen.“ so S pencer Berwin, Co-CEO JCDecaux

* BranDO comprises guidelines on the issues of viewability, measurement, accountability, transparency and brand safety, providing a benchmark for DOOH as JCDecaux moves towards a more automated delivery model.