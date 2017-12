- Mit dem Softwareupdate Caveman 1.0 im Januar 2018 unterstützt der britische Digital Signage Anbieter Tripleplay nun auch Samsung Tizen. Im November wurde bereits bekannt das Tripleplay nun auch das LG-eigene WebOS und Brightsign Plattformen unterstützt. von Florian Rotberg

Tripleplay sieht viel Potential für Digital Signage und IPTV Lösungen auf Basis der Samsung Smart Signage Plattform Tizen. Mehr als 10.000 Samsung Tizen Displays laufen bereits auf Tripleplay – allerdings bisher mit externen Playern. Die Software unterstützt auch das Samsung Tizen eigene Lynk DRM das Content sicher verschlüsselt.

Seit der Veröffentlichung von Tizen im Juni 2016 haben viele Digital Signage Software Anbieter ihre Lösung erfolgreich auf Tizen angepasst. Einige in der Industrie halten sich mit der Portierung ihrer Lösung bis heute noch zurück, da in der Vergangenheit Samsung die Vorgängerplattformen SoC oft nur mit kurzer Vorwarnung und beschränkt rückwärtskompatible veränderte. Desweiteren sehen einige Anbieter – hauptsächlich in anderen europäischen Märkten – die Kombination aus Samsung LFDs und der Samsung Software MagicinfoPro als ernsthaften Wettbewerber der nicht noch zusätzlich unterstützt werden soll.

Mit Tizen ist Samsung im Vergleich zu den Vorgänger Versionen SoC 1-3 ein großer strategischer Wurf gelungen. Denn zum ersten Mal setzt der koreanische Digital Signage Anbieter nun auf einer weitverbreiteten Consumer-Plattform auf die millionenfach aiuch in TC, Smartphone und IoT-Devices ausgeliefert wurde.

