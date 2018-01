- Erstmals hat LG Electronics (LG) sein Portfolio an Projektoren um einen UHD-Projektor erweitert. Eine mobile Lösung, die auch in Business-Kontexten gut einsetzbar ist. Damit nicht genug, der HU80K wurde bereits mit dem „CES Best of Innovation Award“ ausgezeichnet. von Thomas Kletschke

Nachdem Hersteller LG mit dem weltgrößten OLED Screen schon eine exklusive Ankündigung für die CES reserviert hatte, zeigt man in Las Vegas auch eine Erweiterung des eigenen Portfolios: den ersten 4K-Projektor des Herstellers.

Für hochauflösende Inhalte, etwa von Streaming-Diensten, UHD-Blu-ray-Player oder Spielkonsolen, bietet der 4K-UHD-Projektor eine Spielfläche von 150″. Die Luminanz liegt bei 2.500 lm. Damit lässt sich der HU80K auch in hellen Räumen nutzen – durchaus auch in professionellen Szenarien, in denen spekatkuläre Bewegtbildinhalte gefragt sind. So unterstützt der Projektor HDR-Inhalte (HDR 10).

Der Projektor muss nicht fest installiert werden. Für mobile Einsätze ist er mit Tragegriff und einer automatischen Kabel-Aufroll-Funktion ausgestattet. Die Abdeckung schützt den Projektor vor Staub und dient zugleich als Spiegel für die Wandprojektion. Zwei eingebaute 7-Watt-Lautsprecher sorgen für den Sound.

Der LG 4K-UHD-Projektor nutzt das webOS 3.5 Smart-TV-Betriebssystem und kann somit auf die beliebtesten Streamingdienste mit 4K-Inhalten zugreifen. Anschlussseitig sind USB, Ethernet und HDMI an Bord. Drahtlose Geräte wie Mäuse oder Tastaturen können ebenfalls verbunden werden.

Neben dem neuen 4K-UHD-Projektor wird LG in diesem Jahr die neueste Version des ultra-mobilen und praktischen MiniBeam Projektors (PF50K) vorstellen, die Full-HD-Auflösung und webOS 3.5 bietet.