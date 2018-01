- Der Hype um Bitcoin und andere Kryptowährungen ist enorm – teilweise hysterisch. Doch neben den enormen Kursschwankungen rückt ein anderes Thema zunehmend in den Mittelpunkt. Dier Herstellung – auch Mining genannt – ist sehr rechenintensiv. Erste Digital Signage Anbieter profitieren von der Nachfrage. von Florian Rotberg

Die notwendige Rechenleistung für die Herstellung von Kryptowährungen ist enorm. Da es systemimmanent keine zentrale Rechenkapazität gibt, wird das Mining auf tausende von Rechner aufgeteilt. Gewiefte Digital Signage Netzwerkbetreiber nutzen ihre größtenteils nicht ausgelastete Mediaplayer-Kapazitäten für das Schürfen von Bitcoin und Co.

Wie das der niederländische DooH-Netzwerkbetreiber und Ad-Plattform Betreiber Myadbooker nutzt und sich einen neuen Umsatzkanal aufgebaut hat, präsentieren Sebastian Op het Veld / Myadbooker und invidis auf der DSS ISE Bühne am 7 Februar.

Nicht zu vernachlässigen und auch Teil der Diskussion auf der DSS ist der zusätzliche Stromverbrauch. Bitcoin-Mining verbraucht bald mehr Strom als Argentinien so meldete es am Wochenende das Handelsblatt in einem lesenswerten Artikel.