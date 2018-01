- Wer LED-Screens in Bahnhöfen oder Flughäfen installieren oder betreiben will, muss sehr strenge Richtlinien zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) befolgen. Die S[quadrat] GmbH hat eine neue Spezial-Lösung parat. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. S[quadrat] ist in Halle 8, an Stand 8-A100, zu finden.

Auf der weltgrößten AV-Messe wird sich der 2005 gegründete Hersteller aus Schwanstetten auf LED-Displaylösungen speziell für die Bereiche Retail, Corporate und Transport konzentrieren. Für das letztgenannte Vertical wird das Unternehmen eine Neuentwicklung mit nach Amsterdam bringen.

Brandschutz, Brandlast, EMV: Integratoren, die regelmäßig in Airports oder an Bahnhöfen Screens jeder Art installieren, können keine beliebigen Komponenten nutzen. Allein wenn es ums Thema Elektromagnetische Verträglichkeit geht, liegt der Teufel im Detail. Highlight des Messestands von S[quadrat] wird in diesem Jahr das neuentwickelte LED-Display SI [3.9 SMD] NT V4 Class B sein, das extra für die strengeren EMV-Vorgaben an Flughäfen und Bahnhöfen konzipiert wurde.

Die 2017 gelaunchten neuen Produktserien für schmale, leichte und transparente Lösungen und die Sky-Serie gehören zu den weiteren Objekten am dem Messestand, etwa der neue Poster-Screen SI [2.5 SMD] Poster sowie eine große, hochauflösende LED-Videowand mit Sky SI [1.5 SMD] NT als Kontrollraum-Display mit Hiperwall-Ansteuerung.

Wie im heutigen Artikel zu NECs Messestand erwähnt: Gemeinsam mit dem Displayriesen wurde die Produktfamilie LiFT entwickelt, die dort präsentiert wird. Dies werden sein: LiFT L012Si als Full HD-Screen, LiFT L028Se im Portraitformat mit einer Größe von 4 m x 6 m und sieben SiGN Screens mit den Pixel Pitches 1,9 mm und 2,5 mm.