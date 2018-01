- Es war im letzten Jahr recht ruhig um den amerikanischen Digital Signage Software Anbieter mit israelischen Wurzeln geworden. Aber ycd/cnario sind zurück auf der ISE als Unteraussteller bei LED-Marktführer Absen in Halle 12. von Peter Beck

Cnario setze lange im deutschen Markt auf die Vertriebspower von T-Systems. Doch so richtig konnte die Kooperation nie im Markt Fuß fassen. Dann wurde cnario von der ebenfalls in Israel beheimateten ycd übernommen und es wurde im DACH-Markt noch ruhiger.

US-amerikanische Branchengerüchte gingen sogar soweit0, das ycd/cnario den Betrieb ganz einstellen. Doch die Gerüchte 2016/17 bewahrheiteten sich nicht und die kombinierte Digital Signage Software Lösung wird insbesondere in Retail eingesetzt. So setzt zum Beispiel T-Mobile in den USA auf ycd.

Auf der ISE 2018 finden Besucher ycd in der Halle 12, Stand C50 bei Absen