- Erstmals wird Optoma im Bereich Professional nun Indoor LED Screens anbieten. Sechs Lösungen gehören zum Programm – darunter vier Screens zwischen 180″ und 452″ sowie zwei Modul-Varianten. von Thomas Kletschke

LED ist immer weiter auf dem Vormarsch, wenn es um Innenraum-Screens geht. Innerhalb weniger Tage kündigt der zweite größere Hersteller an, nun auch in diesem Segment Produkte anzubieten. Nachdem Wettbewerber Philips PDS auf der kommenden ISE 2018 erstmals LED Indoor Signage-Lösungen zeigt, hat auch Optoma näher erläutert, was man in diesem Jahr Besonderes zeigen wird.

Bislang hatte Optoma lediglich allgemein angekündigt, auf der weltgrößten Messe für AV-Integration eine neue Visual-Display-Technologie zeigen zu wollen. Am gestrigen Montag gab das Unternehmen bekannt, dass LED Screens ins Portfolio aufgenommen werden. Damit wird der 2002 gegründete taiwanesische Hersteller – Mutterkonzern ist die 1992 gegründete Coretronic Corporation – neben DLP-Projektoren eine weitere moderne Technologie anbieten. Auf den Webseiten der Firma sind die verschiedenen Lösungen bereits mit Datenblättern und weiteren Infos eingestellt.

Die beiden im Markt standardmäßig verankerten Auflösungen Full HD und Ultra HD sind im Portfolio zu finden, insgesamt vier Screens sowie zwei Modul-Varianten. Genutzt wird bei allen Varianten die Architektur SMD 3-1 (Black).

Als Produkte sind angekündigt (alle Angaben: Hersteller):