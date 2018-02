- Natürlich ist invidis auch 2018 wieder mit vielen Aktivitäten auf der ISE vertreten. Bereits im dritten Jahr veranstalten wir die DSS ISE am ISE Mittwoch. Zusätzlich gibt es dieses auch wieder kostenlose Digital Signage Guided Tours sowie Fachvorträge im Commercial Theater (Hall 8). von Peter Beck

Seit 12 Jahren veranstaltet invidis den Digital Signage Summit in München. Seitdem hat sich das jährliche Event zu einer ganzen Serie von weltweiten Events entwickelt die seit 2014 im Joint Venture mit der ISE veranstaltet werden. Auch dieses Jahr starten wir das Digital Signage Jahr mit der DSS ISE – eine Halbtageskonferenz die sich um zentrale Thema Konsolidierung in der Digital Signage Branche dreht. Einige wenige Resttickets sind noch verfügbar.

Am Donnerstag und Freitag bietet invidis Gründer und Digital Signage Experte Florian Rotberg eine ganze persönliche Digital Signage Highlight Tour über die ISE an. Die kostenlose zweistündige Führung zeigt spektakuläre Produkt-Highlights aber auch neue innovative Lösungen. Die Tour am Donnerstag ist bereits überbucht, aber am Freitag sind noch ein paar Restplätze verfügbar. Auch ideal für Aussteller die während der Messe kaum Zeit haben die Highlights zu erkunden.

Insbesondere an Digital Signage Nutzer richten sich die beiden kostenlosen invidis Vorträge im Commercial Theater (Hall 8)

Dienstag 6 Februar 12:00-12:30

DSS Insights: Deep Impact – How Artificial Intelligence (AI) enables integrators and customers to instantly measure and analyze the impact of digital signage

DSS Insights: Deep Impact – How Artificial Intelligence (AI) enables integrators and customers to instantly measure and analyze the impact of digital signage Donnerstag 8 Februar 11:30 – 12:00

DSS Insights: Smart Stores – How Amazon, Alibaba and Co. make brick-and mortar stores much more Intelligent

Das invidis Digital Signage Team berichtet ab Montag live von der ISE. Wie in den vergangenen Jahren erscheint der Newsletter morgens um 8h in Ihrem Postfach um bestens informiert in den ISE-Tag zu starten.

Wie immer freuen wir uns auch invidis Leser in unserer invidis Lounge F102 / Hall 8 an bekannter Stelle zu begrüßen.