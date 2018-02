- NEC – einer der großen und wichtigen Hersteller – hat kurz vor der Berginn weitere Details zu seinen am Stand gezeigten Novitäten bekannt gegeben. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. NEC ist in Halle 5, an Stand 5-R20, zu finden.

Wie in unserem ersten Vorbericht zu NEC auf der ISE erwähnt: Am Stand von NEC werden RB-Laser-Projektoren (Red Blue) eine prominente Rolle spielen. Nun gibt es weitere Details. Gezeigt werden die beiden neuen Modelle NEC PH3501QL und NEC PH2601QL. Sie kommen mit 4K-Auflösung von 4.096p x 2.160p daher und kombinieren die Technologien Laser-Phosphor und RGB-Laser.

Das Modell PH3501QL liefert 40.000 Center Lumen (35.000ANSI Lumen), während der PH2601QL 30.000 Center Lumen (26.000 ANSI Lumen) erreicht. Laut dem Hersteller ist der PH3501QL der RB-Laser-Projektor weltweit, der die höchste Luminanz liefert. Die PH-Serie bietet Flexibilität bei der Installation mit extra breiten vertikalen Lens Shift von +/- 50% und horizontalem Lens Shift von +/- 17%. Die Lichtquelle kann laut Hersteller bis zu 20.000 Stunden genutzt werden. Zwischen März und April 2018 sind die beiden Projektoren verfügbar.