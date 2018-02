- Für die von Barco kommende Videowall-Lösung Unisee hat Vogel’s nun weitergehende Mounting-Varianten entwickelt, die ab März ausgeliefert werden. Auf der ISE werden sie vorgestellt. Maximal lassen sich Videowände mit 32 Screens zusammenfassen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Vogel’s ist in Halle 1, am Stand 1-M30, zu finden.

Wie im November berichtet, hat Barco mit UniSee eine neue Lösung für nahtlose Videowalls auf den Markt gebracht.

Nun kooperiert der Hersteller mit dem Mounting-Experten Vogel’s, um Integratoren möglichst viele Optionen zur Montage der aus 55″ Screens bestehenden Videowände zu ermöglichen. Dazu wird eine spezielle Adapter-Lösung eingesetzt. Die Komponenten bestehend aus leichtem Alu, die Kabelführung ist in die Rahmen eingebaut. Das System von Vogel’s ist nach TÜV-5 zertifiziert und basiert auf dem „Connect-It System“ des Herstellers, das im Übrigen nun nicht nur mit LCD-Screens, sondern auch mit LED-Displays bestückt werden kann.

Laut Hersteller sind diese sechs Befestigungsvarianten möglich: