- Seit nunmehr acht Jahren erfasst und analysiert invidis die Digital Signage-Branche. Auch dieses Jahr benötigen wir wieder ihre Unterstützung und bitten um Teilnahme an der Jahrbuch-Umfrage 2018/19. von Florian Rotberg

Die Ergebnisse werden auch 2018 wieder im Rahmen der DSS Europe am 4/5. Juli in Frankfurt/Main veröffentlicht. Unsere Jahrbücher haben in den vergangenen Jahren eine Gesamtverbreitung von mehr als 30.000 Exemplare erreicht. Nicht nur als Printausgabe auf Digital Signage-Messen und -Events sondern insbesondere als kostenlosen Download hat sich das invidis Jahrbuch zur Bibel der Branche entwickelt.

Wir benötigen ihren Input um auch 2018/19 wieder zuverlässige Daten und Analysen liefern zu können. Für alle Marktteilnehmer anbei der Link zur Umfrage https://www.surveymonkey.de/r/3XWR2FD. Einsendeschluss ist der 31. März 2018.

Für Fragen stehen wir gerne unter info@invidis.de zur Verfügung.