- Die Lang AG aus Lindlar und Samsung Electronics stärken ihre Zusammenarbeit im LED Segment insbesondere für Systemintegration, Festinstallation und Projektgeschäft im B2B. Mit der Lang AG hat Samsung einer der führenden LED-Experten als Partner gewinnen können von Florian Rotberg

Samsung investiert auf breiter Linie in LED – zuletzt sichtbar auf der ISE mit der MicroLED Produkteinführung von The Wall Professional. Das aktuelle LED-Produktportfolio umfasst Indoor- und Outdoor Lösungen von 1,2 mm bis 16 mm Pixelpitch. Schlagzeilen machte Samsung mit der Installation der ersten „LED-Leinwand“ für Kinos.

Mit der Lang AG hat Samsung einer der führenden LED-Experten als Partner gewinnen können. Das Dienstleistungsportfolio reicht von der reinen Beratung über Verkäufe und Vermietungen von spezifiziertem LED Equipment, bis hin zur Planung komplexer Großprojekte.

Tobias Lang, CEO der Lang AG: “In einer starken Partnerschaft wie dieser ist es eine Freude durchdachte und individualisierte Konzepte im Projektgeschäft anzubieten. Mit Samsung Qualitätsprodukten und Langs Expertise sowie unserem hohen Serviceanspruch werden wir individuelle State-of-the-Art Gesamtlösungen bereitstellen können.

”Kundenzufriedenheit bei LED-Projekten entsteht vor allem durch gelebte Partnerschaft, in die jeder seine besondere Expertise einbringt. Die hervorragenden LED-Lösungen von Samsung in den Bereichen Indoor, Outdoor und Kino, gepaart mit dem Leistungsspektrum der Lang AG bei umfassender Projektbetreuung, werden unsere Kunden begeistern und dabei helfen, LED am Markt weiter zu etablieren“, sagt Markus Korn, Director Display bei Samsung Electronics GmbH.