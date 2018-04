- Dubai | Konsolidierung in der Digital Signage Branche drehte sich bisher hauptsächlich um regionale Expansion, Verstärkung entlang der Wertschöpfungskette oder Kundenwachstum. Zunehmend investieren DS Integratoren auch in 360° Experience Spezialisten. von Florian Rotberg

So beteiligte sich der spanische Digital-Signage und Instore-Audio Integrator Trison Worldwide an dem Scent-Technologie Anbieter Akewuele. Oder Dubais Digital Communication Group (Digicom) die in der vergangenen Woche den britischen Virtual Reality Spezialisten Inition übernahm. Der VR/AR-Spezialist realisiert weltweit Projekte für namhafte Kunden u.a. The Shard (London), Burj Khalifa (Dubai) oder Adidas. Inition entwickelt interaktive VR und AR Experiences mit einem Team von 20 Spezialisten in London.

Digicom ist seit über 15 Jahre als Digital Signage Integrator in Middle East und Afrika aktiv. Doch alleine mit Konzeption, Installation und Betrieb ist auch in diesen Märkten kaum noch ausreichend Erträge zu erzielen. Anspruchsvolle Content Konzeption und Kreation sind schwer in der Region zu bekommen, hier wird in der Regel auf Agenturen in Europa und Nordamerika zurückgegriffen. Der Trend zu WoW-Experiences jenseits von Digital Signage auf Basis von VR und AR fördert die Nachfrage nach Experience Experten und Integratoren wollen sich Zugriff auf das Knowhow sichern.

Digicom/Inition werden auf der DSS Europe die preisgekrönten VR/AR-Experiences präsentieren und die Hintergründe der aktiven Konsolidierung mit invidis diskutieren.

