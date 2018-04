- In zehn Wochen findet zum 13x das Digital Signage Summit Europe statt – zum ersten Mal außerhalb von München in Frankfurt/Main. Der Fokus des diesjährigen Summits ist Digital Storytelling und welche Rolle Digital Signage und Digital out of Home entlang des Customer Journey übernehmen kann. von Florian Rotberg

Digital Signage wird zukünftig nur erfolgreich seine Wirkung entfalten können, wenn Signage Displays als digitale Touch-Points im öffentlichen Raum voll in den Customer Journey integriert werden. Das gilt sowohl für aufwändige Touch-Installationen wie auch für konzeptionell einfachere Menüboards oder Wegeleitung. Informationen müssen konsequent über alle digitalen Plattformen hinweg auf dieselbe Datenquelle in „near real-time“ zugreifen können und ein medienübergreifende User Experience bieten.

Die Verknüpfung aller digitalen Touch-Points zu einer ganzheitlichen „Experience“ ist die Herausforderung vor der sowohl Digital Signage als auch Web-/Mobile-Agenturen, Ladenbau oder AR-/VR-Agenturen stehen. Zum DSS Europe 2018 haben wir neben Digital Signage und DooH-Best-Practice dieses Jahr zusätzlich viele Experten von vor- und nachgelagerten Lösungen eingeladen.

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Sheraton Airport Frankfurt (Main), Datum der 4. und 5. Juli 2018. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2018.

Bis 2. Mai 2018 gilt noch der Early-Bird-Rabatt von 35 % (€ 448,50 + USt.). Der reguläre Ticketpreis beträgt wie im Vorjahr € 690 (plus USt.).