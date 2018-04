- Ab sofort verstärkt Andreas Kiechle als Leiter Unternehmensentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung die outmaxx media AG am Standort Düsseldorf. Kiechle war zuletzt bei der OoH-Media-Agentur PosterSelect in Baden-Baden als Prokurist für die Unternehmensentwicklung gemeinsam mit der Geschäftsführung verantwortlich. von Peter Beck

Bei Outmaxx Media soll der 40-jährige vor allem das Unternehmen gemeinsam mit dem Vorstand strategisch vorantreiben. Im Fokus steht die Weiterentwicklung des Dienstleistungs- und Produktportfolios. „Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Kiechle einen erfahrenen Branchenexperten gewinnen konnten, so Cüneyt Özcan, Vorstand der outmaxx media AG.“

Die outmaxx media AG als Out of Home-Spezialist mit Büros in Stuttgart und Düsseldorf entwickelt seit 22 Jahren erfolgreich individuelle Out of Home-Konzepte für regionale und nationale Kunden. Dazu zählen beispielsweise Galeria Kaufhof, Lieferando, Gabor Shoes, Bürger oder auch die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach.