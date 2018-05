- Goldbach Media gewinnt die Ausschreibungen für digitale Screens in den Einkaufszentren Shoppi Tivoli Spreitenbach (Zürich), Arena St. Gallen und Grüzepark Winterthur. Zum ersten Mal tritt der Vermarkter damit auch als Betreiber auf. Im Rahmen eines internen Strategiewechsels beschafft und betreibt Goldbach Media somit nun auch die gesamte Screen-Infrastruktur. von Florian Rotberg

Goldbach Media hat die Ausschreibungen für digitale Screens in drei Shopping Malls gewonnen. Die insgesamt 29 Bildschirme werden zeitlich gestaffelt in Betrieb genommen: Im Juli 2018 zwei Screens im Grüzepark Winterthur, Ende Jahr 17 Screens im Shoppi Tivoli Spreitenbach und im Januar 2019 zehn Bildschirme in der Arena St. Gallen.

Die drei Malls zählen zusammen 60.000 Besucher pro Woche. Das Shoppi Tivoli ist mit 151.600 m² Verkaufsfläche das größte Einkaufszentrum der Schweiz. Dieses zusätzliche Premium-Inventar ermöglicht den Kunden, ein kaufbereites Publikum im PoS-Umfeld effektiv zu bewerben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Ausschreibungen gewonnen haben. Mit diesen Screens können wir Produktinnovationen am Markt präsentieren und unsere Kunden erhalten die Möglichkeit, in einer vielseitigen Produktwelt zu werben“, sagt Alexander Duphorn, CEO von Goldbach Media.

„Wir gratulieren Goldbach zum Gewinn der Malls und sind gespannt, welche Produktneuheiten Goldbach bringen wird. Wir hoffen, dass Goldbach einen relevanten und messbaren Beleg zur Kampagnenreichweite vorlegen wird. Nur so können wir nachweisbar den Wert der Kommunikation unserer Kunden steigern“, erklärt Micha Krause, Managing Director Investment & Accountability Omnicom Media Group.