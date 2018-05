- Sao Paulo | Wir sind wahrlich nicht auf der Suche nach missglückten Menüboard Installationen. Trotzdem kamen wir heute bei einer Stippvisite durch den Foodcout der JK Iguatemi Mall. Wieder einmal waren Menüboards ausgefallen – doch diesmal blieben die Screens nicht schwarz, sondern zeigten eine Fehlermeldung. von Florian Rotberg

Und gerade bei der Fehlermeldung – keine Netzwerkverbindung – sollten Digital Signage Installationen ein Offline-Backup haben. Denn Menüboards können zur Not auch Offline ihren Dienst verrichten.

Erst in der vergangenen Woche stolperten wir über einen anderen Menüboard-Failure in München (invidis Bericht) , Wie es besser geht zeigt zum Beispiel Mc Donalds in ihren neuen Restaurants.