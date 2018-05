- US-Hersteller Daktronics hat in Australien für den dortigen Media Owner ein neues großes LED Display geliefert. Der mehr als 30 m² große LED Screen wurde in Melbourne installiert. von Thomas Kletschke

Der in Neuseeland und Australien tätige Außenwerber QMS Media baut sukzessive sein Portfolio an LED Screens aus – davon profitieren natürlich auch die Hersteller, in diesem Falle Daktronics.

Mit dem Screen „The Lonsdale“ verfügt QMS Media nun über eine weitere im Herzen von Melbournes zentralem Geschäftsviertel gelegene digitale Werbemöglichkeit. Nach Angaben on QMS Media erhöht sich nun die Anzahl der allein in Melbourne installierten digitalen Screens des Außenwerbers auf insgesamt 32.

Installiert wurde ein gut 31 m² Screen mit 10 mm Pixel Pitch. Das neue digitale Billboard misst 2,93 m x 10,62 m (BxH) und wurde an der großen Kreuzung von Lonsdale Street und Russell Street installiert.