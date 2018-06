SAP und Media Frankfurt sind bereit für den FIFA Worldcup in Russland. Abhängig von den Ergebnissen des DFB-Teams sowie angepasst an den Abfluggates zu den Ländern der DFB-Gegner setzt SAP dynamische Kampagnenmotive ein. Teilnehmer der DSS Europe werden am 4./5. Juli die Kampagne am Airport Frankfurt live erleben können.