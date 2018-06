- Auch der weltweitgrößte Außenwerber JCDecaux launcht eine eigene automatisierte Planungs- und Handelsplattform. Ziel von VIOOH ist es laut JCDecaux, das Wachstum des Out-of-Home-Marktes zu beschleunigen und die Branche mit dem digitalen programmatischen Ökosystem zu vernetzen. Die Anteile an VIOOH – ausgesprochen „View“ – werden aktuell zu 93,5% von JCDecaux und zu 6,5% von dem Datenmanagement- und Modellierungsspezialisten Veltys gehalten. von Florian Rotberg

VIOOH wurde konzipiert, um durch die Schaffung einer integrierten Plattform, die einen automatisierten programmatischen Handelsplatz für Ver- und Einkäufer von Werbeinventar bietet, Out-of-Home-Umsätze weltweit zu steigern. Prognosen nach wird Digital-Out-of-Home (DOOH) das zwischen 2017 und 2020 am zweitschnellsten wachsende Werbemedium sein. Die VIOOH-Plattform erweitert das Ökosystem der JCDecaux-Gruppe und stärkt ihre Fähigkeit, auf die veränderten Kundenanforderungen von Marken und Agenturen einzugehen.

Als weltweite Nummer eins der Branche ist JCDecaux überzeugt, dass Out-of-Home gegenüber der digitalen Werbung (Mobilgeräte, Suchmaschinen, Display-Werbung) konkurrenzfähig bleiben kann, wenn es sein gesamtes Portfolio mittels optimierter Kampagnen unter Verwendung von Daten und Technologie transformiert. Aus diesem Grund hat sich die JCDecaux-Gruppe entschieden, VIOOH organisch auf weltweiter Ebene ins Leben zu rufen und die Plattform für Out-of-Home-Medienanbieter zu öffnen.

VIOOH ist als eine best-in-class Planungs- und Handelsplattform für die Out-of-Home-Branche entwickelt worden. Die Plattform, deren Entwicklung mehr als zwei Jahre in Anspruch genommen hat, bietet eine Komplettlösung für automatisierten Handel, Datenmanagement, Content-Ausspielung und Ad Exchange.

Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in London und beschäftigt bereits ein Team von mehr als 65 Entwicklern, Programmierern, kaufmännischen und Supportmitarbeitern. VIOOH soll in der Lage sein, zahlreiche Datenquellen zu integrieren, und nutzt selbstlernende Algorithmen, um Zielgenauigkeit und Effizienz von Kampagnen zu verbessern. Da Out-of-Home von Natur aus ein „One-to-Many „-Medium ist, entspricht VIOOH praktisch von selbst den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und wird alle Regeln zum Schutz der persönlichen Daten von Bürgern und Nutzern stets strikt umsetzen.

Nach dem Start in Großbritannien und den USA wird die Plattform in Kürze in Belgien, Spanien, Italien, Hongkong, Australien, Dänemark Finnland, Deutschland, Singapur, Dubai, Norwegen, den Niederlanden und anderen Märkten verfügbar sein.

Den Posten des Chief Executive Officer von VIOOH wird Jean-Christophe Conti übernehmen. Conti bringt für seine neue Aufgabe reiche Erfahrungen mit: 2010-2014 bekleidete er den Posten des Vice President Global Partnerships bei Yahoo, und von 2014-2017 war er als Vice President EMEA bei AppNexus für das Europa-, Nahost- und Afrikageschäft zuständig. Er wird die globale Entwicklung von VIOOH mit dem Ziel vorantreiben, die Plattform zum führenden Handelsplatz für Out-of-Home-Werbung zu machen.