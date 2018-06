- Der Urtyp dynamischer DooH-Kampagne sind wetterabhängige Motive. McDonalds in Irland setzt in diesem Sommer auf wechselnde Motive. Bei mehr als 15 Grad Außentemperatur ist es Zeit für die McCafe Iced Produkte – für Irland fühlen sich 15 Grad wohl schon wie Hochsommer an. von Florian Rotberg

Die Kampagne läuft seit Monatsbeginn auf Screens der drei Netzwerkbetreiber JCDecaux, Exterion Media und Wide Eye Outdoor. Zusätzlich belegt McDonalds landesweit auch traditionelle CLP-Werbeträger an Bushaltestellen und in Fußgängerzonen.

Die Kampagne wurde gemeinsam von Mediaworks und Source out of home geplant und entwickelt und von Leo Burnett gestaltet. Geplant ist eine Laufzeit bis Ende Juli.