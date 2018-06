- Mit einer weiteren interaktiven DooH-Kampagne überraschten Ocean Outdoor und Werbekunde Swarovski Besucher der Westfield Shopping Mall in London. Die exklusive interaktive Kampagne ermöglichte Passanten die 55m² großen LED-Fläche in den Lieblingsfarben der Saison zu verwandeln und Gutscheine zu gewinnen. von Florian Rotberg

Der Eat Street LED-Screen ist am Zugang zur zweiten Westfield Mall in Kensington platziert und mit 12,19m x 4,57m (1536x576px) ein ordentlicher Hingucker. Am vergangenen Wochenende verwandelte Swarovski mit einer interaktiven „Bring Colour to Summer“-Kampagne Kensington in eine interaktive Zone. Besucher konnten durch Berühren von vier farbig verschiedenen Floorgraphics den Content auf dem LED-Screen verändern.

Ocean setzte die hauseigene kamerabasierte LookOut Technologie ein um zu erkennen, wenn Passanten einen oder mehrere der Floorgraphics betraten. Der Trigger veränderte das schwarz-weiße Screen-Motiv zur jeweiligen Farbe. Alternativ konnten Besucher der Westfield Mall von einer Floorgraphic zur nächsten hüpfen und die 55m² großen Swarovski-Motive von einer Farbe zur nächsten zu wechseln. Auf den Fotos ist das Full-Colour-Motiv zu sehen, für das alle vier Farbpunkte gleichzeitig berührt werden mussten.

Unter den Teilnehmern wurden Handtaschen und Swarovski-Gutscheine für den Westfield London Store verlost. Die Kampagne wurde von Havas Media und Adcity UK geplant mit kreativer und technischer Unterstützung von HKX Productions und Ocean Labs.