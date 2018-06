- Immer mehr Unternehmen und Händler setzen auf LED-Walls im Eingangsbereich. Digitale Leinwände in Lobbys erreichen durch transparente Architektur nicht nur Besucher, sondern auch Passanten vor den Gebäuden. Eine sehr dynamisch entwickelnder Digital Signage Use Case auch in Europa und Fokus der DSS Europe. von Florian Rotberg

Am 5 Juli um 10.15h präsentiert Michael Luck Schneider von der New Yorker Agentur ESI Design in seiner Keynote KEYNOTE: ELEVATING THE LOBBY EXPERIENCE – TRANSFORMING BUILDINGS INTO EXPERIENCES Best Practice Beispiele.

Fallende Fine Pixel LED Preise ermöglichen immer mehr und größere Indoor LED Installationen. Architekten setzen vermehrt auf Lobby LED auch als ein Teil der Fassadengestaltung. Der Vorteil: aufwändige und meistens nicht genehmigungsfähige LED-Außeninstallationen sind nicht mehr nötig, da Glasfassaden einen weiten Einblick in die Lobbys ermöglichen.

Nicht nur Großkonzerne setzen auf Lobby Experiences, auch Mittelständler und Rechtsanwaltspraxen verschönern ihren Wartebereich mit Digital Signage. Natürlich sind die Content-Konzepte idR bei kleineren Büros weniger dynamisch.