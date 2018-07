- Stratacache kann nicht nur Übernahmen – auch organisch wächst der amerikanische Digital Signage Konzern. Der Scala Standort im indischen Bangalore wird erweitert und zum regionalen Zentrum für Asia-Pacific ausgebaut. von Florian Rotberg

Die früher sehr auf Amerika fokussierte Stratacache hat sich spätestens seit Sommer 2016 mit der Übernahme von Scala zu einem globalen Digital-Signage Anbieter entwickelt. Um in Asien zu wachsen wird nun die bisherige Scala Niederlassung in Bangalore zum regionalen Headoffice ausgebaut. Bis zum Sommer 2019 soll das Team auf 50 Mitarbeiter anwachsen. In Indien ist nicht nur Teile der Produktentwicklung beheimatet, sondern auch Sales und Service.

Geleitet wird das erweiterte Asia Pacific Stratacache-Team in Bangalore von Manish Kumar. Chris Riegel, CEO von Stratacache ist besonders wichtig, dass Kumar in den vergangenen Monaten den Turnaround in Asia-Pacific für Stratacache erreicht hat und somit auch zum nach eigenen Angaben überaus erfolgreichen Gruppenergebnis 2017 beigetragen hat.

Neben der Erweiterung in Indien meldet Stratacache auch einen weiteren Management-Zugang. Mark Mayfield ist nun als VP-Transportation für den Aufbau der Stratacache Transport-Division verantwortlich. Der Aviation-Experte hat bisher für den globalen Flughafen IT-Dienstleister SITA als FIDS und PA-Experte gearbeitet.

Stratacache sieht sehr viel Potential im Aviation-Bereich. Die hauseigenen Digital Signage-Lösungen erfüllen nach Einschätzung von CEO Riegel bereits bestens die Anforderungen von Flughäfen. Nicht nur Digital Signage (FIDS und Werbung), sondern auch IPTV-Lösungen und Analytics Kompetenz, möchte Stratacache zukünftig bei Flughafenbetreibern platzieren.

Was von Stratacache in Europe noch zuerwarten ist, erfahren Teilnehmer der DSS Europe in der Keynote am 5. Juli 2018 um 08:45 Uhr.